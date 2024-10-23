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У Луганській області окупанти вербують старшокласників на війну, - ЦНС

Середа 23 жовтня 2024 02:43
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У Луганській області окупанти вербують старшокласників на війну, - ЦНС Фото: підлітки на окупованих територіях України (vk.com/avangard_patriot)
Автор: Едуард Ткач

В окупованому Старобільську Луганської області окупанти організували пропагандистські рейди по місцевих школах. Старшокласників агітують вступити до лав ЗС РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву (ЦНС).

За даними інформаційного ресурсу, дітям старших класів вже зараз пропонують гроші та різні "соцпакети". Так буде за умови, якщо вони зобов'яжуться відразу після закінчення школи підписувати контракти із Міністерством оборони Росії.

Зокрема, "вербувальники" кажуть, що місцеві старшокласники вже через рік-два підпадатимуть під мобілізацію. У зв'язку з цим, підписання контракту є фінансово більш вигідним.

Нагадаємо, що ворог у тимчасово окупованому Мелітополі розпочав упровадження кремлівської програми з мілітаризації українських дітей "служу вітчизні". Зокрема, окупанти на базі місцевих шкіл створюють спеціалізовані класи-казарми для учнів старших класів.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що за даними ЦНС, школярі в окупованому Маріуполі будуть виготовляти дрони для потреб армії Росії.

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