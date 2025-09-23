В окупованому Криму вночі пошкоджено об’єкти ППО та інфраструктуру, - ЗМІ

Удари по Криму

Нагадаємо, вчора, 22 вересня російські окупанти поскаржилися на атаку дронів в Криму та оголосили тривогу в Севастополі. За даними "Кримського вітру" загарбники припиняли рух морського пасажирського транспорту у місті.

Також відомо, на півостровілунали вибухи в районі санаторію "Форос". Цей об'єкт пов'язують із Федеральною службою безпеки; внаслідок удару могли бути вбиті та поранені.

А українська розвідка повідомила, що в Криму вперше в історії було знищено два ворожі літаки-амфібії Бе-12 "Чайка".