Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

В оккупированном Крыму ночью повреждены объекты ПВО и инфраструктура, - СМИ

Фото иллюстративное: в оккупированном Крыму ночью повреждены объекты ПВО и инфраструктура (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Во временно оккупированном Крыму в результате атаки в ночь на 21 сентября были повреждены объекты противовоздушной обороны и военная инфраструктура.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российский Telegram-канал ASTRA.

По данным ASTRA, в Раздольненском районе два дрона якобы ударили по автоколонне мобильного пункта 31-й дивизии ПВО возле села Волочаевка и уничтожили радиолокационную установку.

Еще один беспилотник взорвался и повредил зенитно-ракетный комплекс "Панцирь-С1" в районе села Донское Симферопольского района. Ранения получил один российский военнослужащий.

В Сакском районе возле села Витино здания казармы, клуба, учебного корпуса и столовой 31-й дивизии получили повреждения после двух ударов, которые, вероятно, нанесли ракетами "Нептун".

В то же время в Минобороны РФ заявили, что в ночь на 21 сентября над Крымом якобы сбили 12 беспилотников и еще 4 - над акваторией Черного моря.

 

Удары по Крыму

Напомним, вчера, 22 сентября российские оккупанты пожаловались на атаку дронов в Крыму и объявили тревогу в Севастополе. По данным "Крымского ветра" захватчики прекращали движение морского пассажирского транспорта в городе.

Также известно, на полуострове прогремели взрывы в районе санатория "Форос". Этот объект связывают с Федеральной службой безопасности; в результате удара могли быть убитые и раненые.

А украинская разведка сообщила, что в Крыму впервые в истории были уничтожены два вражеских самолета-амфибии Бе-12 "Чайка".

КрымВойна в Украине