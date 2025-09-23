В оккупированном Крыму ночью повреждены объекты ПВО и инфраструктура, - СМИ

Удары по Крыму

Напомним, вчера, 22 сентября российские оккупанты пожаловались на атаку дронов в Крыму и объявили тревогу в Севастополе. По данным "Крымского ветра" захватчики прекращали движение морского пассажирского транспорта в городе.

Также известно, на полуострове прогремели взрывы в районе санатория "Форос". Этот объект связывают с Федеральной службой безопасности; в результате удара могли быть убитые и раненые.

А украинская разведка сообщила, что в Крыму впервые в истории были уничтожены два вражеских самолета-амфибии Бе-12 "Чайка".