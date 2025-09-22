ua en ru
Пн, 22 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Зупинили рух морем та скаржаться на атаку дронів: росіяни оголошували тривогу у Севастополі

Понеділок 22 вересня 2025 12:09
UA EN RU
Зупинили рух морем та скаржаться на атаку дронів: росіяни оголошували тривогу у Севастополі Ілюстративне фото: росіяни оголосили тривогу у Севастополі через атаку дронів (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Тимчасово окупований Крим перебуває під масованою атакою невідомих літальних об'єктів. Росіяни заявляють про небезпеку для Севастополя.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Крымский ветер" і "губернатора" Севастополя Михайла Развожаєва.

Приблизно о 11:43 за київським часом Развожаєв повідомив, що у Криму оголосили сигнал повітряної тривоги. Місцеві ЗМІ почали писати, що Севастополь перебуває під атакою невідомих безпілотників.

Станом на 12:05 росіяни оголосили про відбій тривоги, а також про те, що їх ППО нібито відбило атаку дронів.

Також моніторинговий канал "Кримський вітер" заявив, що окупанти через атаку дронів припинили рух морського пасажирського транспорту у Севастополі.

Вибухи у Криму

Варто нагадати, що вчора пізно ввечері у тимчасово окупованом пролунали вибухи в районі санаторію "Форос". За даними ЗМІ, даний об'єкт може бути пов'язаний із Федеральною службою безпеки.

Сьогодні ж українська розвідка повідомила, що в тимчасово окупованому Криму вперше в історії було знищено два ворожі літаки-амфібії Бе-12 "Чайка". Детально про те, що це за літаки, та як минула операція - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Також ми писали, що бійці ГУР уразили корабель Чорноморського флоту РФ під Новоросійськом. Це корабель проєкту багатофункціональних суден MPSV07, який росіяни ввели в експлуатацію у 2015 році.

Читайте РБК-Україна в Google News
Крим Атака дронів Севастополь Війна в Україні
Новини
Генасамблея ООН стартує під тінню нових атак РФ: Зеленський вимагає сильніших санкцій
Генасамблея ООН стартує під тінню нових атак РФ: Зеленський вимагає сильніших санкцій
Аналітика
Що відбувається в Раді та чому Зеленський незадоволений "Слугою народу"
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Що відбувається в Раді та чому Зеленський незадоволений "Слугою народу"