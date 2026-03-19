Хвалене Путіним ППО не впоралося: в окупованому Криму вибухи на військових об'єктах РФ

Невідомі дрони атакували окупований Крим вночі 19 березеня. В результаті постраждав зенітно- ракетний полк.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на OSiNT канал "Кримский ветер".
Відомо, що бойові дрони вдарили по окупованому Севастополю, мису Фіолент, де зосереджений ЗРП росіян. До того ж виявилось, що ППО окупантів "Панцир" не спрацювало на численні прольоти безпілотників.
"Ще в районі парку Перемоги та ТЦ "Метро" у Севастополі чути проліт добрих дронів", - йдеться в одному з пабліків.
У русі "АТЕШ" допускають, що удар також був нанесений по 475 центру РЕБ Чорноморського флоту РФ.
Як виявилось, на Фіоленті багато цілей: дивізіон 12-го ракетного полку, полк РЕБ, частина радіотехнічної розвідки та радіолокаційна рота, повідомив "Крымский ветер".
Над бухтою Омега нарахували 9 дронів з перервою в 5 хвилин.
Також підписники у пабліках повідомили про вибухи у Феодосії, поки детальної інформації немає.
