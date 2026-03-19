Хваленое Путиным ПВО не справилось: в оккупированном Крыму взрывы на военных объектах РФ

Известно, что боевые дроны ударили по оккупированному Севастополю, мысу Фиолент, где сосредоточен ЗРП россиян. К тому же оказалось, что ПВО оккупантов "Панцирь" не сработало на многочисленные пролеты беспилотников.

"Еще в районе парка Победы и ТЦ "Метро" в Севастополе слышен пролет хороших дронов", - говорится в одном из пабликов.

В движении "АТЕШ" допускают, что удар также был нанесен по 475 центру РЭБ Черноморского флота РФ.

Как оказалось, на Фиоленте много целей: дивизион 12-го ракетного полка, полк РЭБ, часть радиотехнической разведки и радиолокационная рота, сообщил "Крымский ветер".

Над бухтой Омега насчитали 9 дронов с перерывом в 5 минут.

Также подписчики в пабликах сообщили о взрывах в Феодосии, пока детальной информации нет.