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В окупованому Криму російський Червоний хрест вкрав українське майно, - омбудсмен

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Україна, Середа 02 листопада 2022 21:05
В окупованому Криму російський Червоний хрест вкрав українське майно, - омбудсмен Фото: Російськи Червоний хрест вкрав майно українського Товариства (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Російський Червоний хрест вкрав майно українського Товариства в окупованому Криму. Міжнародна федерація на ці дії ніяк не відреагувала.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на публікацію Уповноваженого Верховної ради з прав людини Дмитра Лубінця в Telegram.

Він повідомив, що на території тимчасово окупованого Криму українське Товариство Червоного хреста мало у власності 10 приміщень, площею 641 квадратний метр, а також 6 автомобілів та оргтехніку для роботи персоналу. Все це майно привласнив собі Російський Червоний хрест.

"Можу зробити висновок, що фінансові внески Росії до Міжнародної федерації товариств Червоного хреста і Червоного півмісяця цінніші за самі цінності організації. Чи вважати ці дії МФЧХІЧП визнанням законності анексії Кримського півострова і чи знають про таку позицію донори та волонтери Міжнародного руху Червоного хреста з усього світу?" - написав Лубінець.

Раніше Лубінець заявляв, що Російський Червоний хрест потрібно виключити з Міжнародного руху Червоного хреста і Червоного півмісяця та заборонити використовувати його емблему. Підставою для цього є збір коштів, який РЧХ об’явив на підтримку сімей мобілізованих окупантів.

Нагадаємо, що 17 жовтня представники Червоного хреста не приїхали на лінію розмежування, де мала відбутись зустріч з українською делегацією. В той же день керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що не бачить готовності МКЧХ зробити все можливе для захисту українських полонених.

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