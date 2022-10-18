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Єрмак: ми не бачимо, що Червоний Хрест працює над захистом наших полонених

Новость на русском →
Вівторок 18 жовтня 2022 20:01
Єрмак: ми не бачимо, що Червоний Хрест працює над захистом наших полонених Фото: керівник Офісу президента Андрій Єрмак (president gov ua)
Автор: Сергей Новиков

В Офісі президента не побачили готовності Міжнародного комітету Червоного Хреста зробити все можливе для захисту українських полонених.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Офісу президента Андрія Єрмака у Telegram.

"Ми свідомі того, що головною перешкодою у прибутті місії МКЧХ до місця примусового утримання українців в Оленівці є насамперед деструктивна й цинічна позиція Росії. Водночас, на жаль, ми не бачимо, що МКЧХ працює над захистом наших полонених. Українське суспільство цього не бачить. Не бачать рідні захисників", - наголосив Єрмак.

Він зазначив, що українська сторона має всі підстави очікувати рішучих дій МКЧХ з імплементації його гуманітарного мандата, а також чіткої публічної позиції та комунікації всіх його дій, спрямованих на подолання найгострішого гуманітарного виклику у Європі.

Єрмак також закликав до активних кроків інші міжнародні організації та гуманітарних акторів, прямий правозахисний мандат яких не має дозволяти їм стояти осторонь і пасивно спостерігати, як росія продовжує скоювати найжорстокіші злочини сучасності.

Нагадаємо, раніше на спільній нараді з представниками МКЧХ, народними депутатами, правоохоронцями та послами іноземних держав керівник Офісу президента Андрій Єрмак поставив ультиматум: протягом трьох днів здійснити місію для перевірки стану українських полонених в російському таборі в Оленівці.

Він запевнив, що Україна всіляко сприятиме цій місії і готова до неї долучитися. В іншому разі, за його словами, Україна застосовуватиме всі можливі інформаційні й дипломатичні засоби для зрушення цього питання з місця.

Як писало РБК-Україна, 17 жовтня представники Червоного хреста так і не з’явилися на лінії розмежування, як про це попередньо домовилися під час зустрічі з керівником ОП.

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