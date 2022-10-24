Український омбудсмен закликав прийняти санкції щодо російського Червоного Хреста

Російський Червоний хрест потрібно виключити з Міжнародного руху Червоного хреста і Червоного півмісяця та заборонити використовувати його емблему. Підставою для цього є збір коштів, який РЧХ об’явив на підтримку сімей мобілізованих окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на слова українського омбудсмена Дмитра Лубинця в Telegram.

Омбудсмен відправив заяву до Міжнародної федерації товариств Червоного хреста і Червоного півмісяця та Міжнародного комітету Червоного хреста з чіткими вимогами. Він наполягає на необхідності визнання діяльності РЧХ такою, що порушує Женевські конвенції та статут МФТЧХ, а також: виключити Російський Червоний хрест з Міжнародного руху Червоного хреста і Червоного півмісяця (МФТЧХ, МКЧХ);

заборонити використання емблеми Червоного хреста та Червоного півмісяця через імітацію діяльності згідно принципів Міжнародного руху, віроломство та неправомірне її використання;

припинити міжнародне фінансування Російського Червоного хреста та МКЧХ в Російській Федерації.