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В оккупированном Крыму российский Красный крест украл украинское имущество, - омбудсмен

Новина українською →
Украина, Среда 02 ноября 2022 21:05
В оккупированном Крыму российский Красный крест украл украинское имущество, - омбудсмен Фото: Российский Красный крест украл имущество украинского общества (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Российский Красный крест украл имущество украинского Общества в оккупированном Крыму. Международная федерация на эти действия не отреагировала.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на публикацию Уполномоченного Верховной рады по правам человека Дмитрия Лубинца в Telegram.

Он сообщил, что на территории временно оккупированного Крыма украинское Общество Красного креста имело в собственности 10 помещений площадью 641 квадратный метр, а также 6 автомобилей и оргтехнику для работы персонала. Все это имущество присвоил себе Российский Красный крест.

"Могу заключить, что финансовые взносы России в Международную федерацию обществ Красного креста и Красного полумесяца ценнее самих ценностей организации. Считать ли эти действия МФЧХИЧП признанием законности аннексии Крымского полуострова и знают ли о такой позиции доноры и волонтеры Международного движения Красного хреста?" - написал Лубинец.

Ранее Лубинец заявлял, что Российский Красный крест следует исключить из Международного движения Красного креста и Красного полумесяца и запретить использовать его эмблему. Основанием для этого является сбор средств, который РЧХ объявил в поддержку семей мобилизованных оккупантов.

Напомним, что 17 октября представители Красного креста не приехали на линию разграничения, где должна была состояться встреча с украинской делегацией. В тот же день руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что не видит готовности МККК сделать все возможное для защиты украинских пленных.

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