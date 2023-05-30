В окупованому Криму пролунали вибухи в Саках, - соцмережі

Дані про вибухи з'явилися невдовзі після опівночі, 30 травня.

"Вибухи в районі міста Саки повідомляє наш підписник", - пише Telegram-канал "Крымский ветер".

Деталі щодо даних вибухів поки що немає. Представники окупаційної адміністрації ніяк не пояснюють ситуацію.

Зауважимо, що перед цим вибухи лунали на аеродромі під Саками минулого літа - у серпні Тоді горіли склади з боєприпасами та злітна смуга у Новофедорівці.

У районі міста Саки сталися вибухи (фото: Google.com/maps)

Удари по авіабазах у Криму

У Генштабі ЗСУ зазначали, що серпневі вибухи на авіабазах у Криму були наслідком серії ударів із боку Сил оборони України. Тут йдеться, зокрема, про потужні вибухи 9 серпня 2022-го поблизу Новофедорівки на російській авіабазі.

Згодом було опубліковано супутникові знімки авіабази, на яких можна було помітити знищені російські військові літаки.

Супутникові знімки авіабази в Криму до і після вибухів (twitter.com/EliotHiggins / twitter.com/OSINTua)