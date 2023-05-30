В оккупированном Крыму прогремели взрывы в Саках, - соцсети

Данные о взрывах появились вскоре после полуночи, 30 мая.

"Взрывы в районе города Саки, сообщает наш подписчик", - пишет Telegram-канал "Крымский ветер".

Деталей относительно данных взрывов пока нет. Представители оккупационной "администрации" никак не объясняют ситуацию.

Отметим, что перед этим взрывы звучали на аэродроме под Саками прошлым летом - в августе Тогда горели склады с боеприпасами и взлетная полоса в Новофедоровке.

В районе города Саки произошли взрывы (фото: google.com/maps)

Удары по авиабазам в Крыму

В Генштабе ВСУ отмечали, что августовские взрывы на авиабазах в Крыму были следствием серии ударов со стороны Сил обороны Украины. Тут речь идет, в частности, о мощных взрывах 9 августа 2022-го вблизи Новофедоровки на российской авиабазе.

Позже были опубликованы спутниковые снимки авиабазы, на которых можно было заметить уничтоженные российские военные самолеты.

Спутниковые снимки авиабазы в Крыму до и после взрывов (twitter.com/EliotHiggins / twitter.com/OSINTua)