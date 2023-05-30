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В оккупированном Крыму прогремели взрывы в Саках, - соцсети

Фото: в районе оккупированного города Саки в Крыму произошли взрывы (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В районе города Саки во временно оккупированном Крыму произошли взрывы этой ночью. Населенный пункт находится возле Новофедоровки, где расположена российская авиабаза.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные паблики.

Данные о взрывах появились вскоре после полуночи, 30 мая.

"Взрывы в районе города Саки, сообщает наш подписчик", - пишет Telegram-канал "Крымский ветер".

Деталей относительно данных взрывов пока нет. Представители оккупационной "администрации" никак не объясняют ситуацию.

Отметим, что перед этим взрывы звучали на аэродроме под Саками прошлым летом - в августе Тогда горели склады с боеприпасами и взлетная полоса в Новофедоровке.

В районе города Саки произошли взрывы (фото: google.com/maps)

Удары по авиабазам в Крыму

В Генштабе ВСУ отмечали, что августовские взрывы на авиабазах в Крыму были следствием серии ударов со стороны Сил обороны Украины. Тут речь идет, в частности, о мощных взрывах 9 августа 2022-го вблизи Новофедоровки на российской авиабазе.

Позже были опубликованы спутниковые снимки авиабазы, на которых можно было заметить уничтоженные российские военные самолеты.

Спутниковые снимки авиабазы в Крыму до и после взрывов (twitter.com/EliotHiggins / twitter.com/OSINTua)

Напомним, в апреле постоянный представитель президента Украины в Крыму Тамила Ташева рассказала, что на оккупированном полуострове после первых прилетов "бавовны" , особенно в Новофедоровке и Саках, россияне активно уезжали.

Ранее сообщалось, что 25 мая в Севастополе прогремели взрывы, и тогда оккупационные "власти" заявили об атаке БПЛА и работе ПВО. А 24 мая звучали звуки взрывов в районе Казачьей бухты, в Севастополе. Перед этим взрыв прогремел в Инкермане. Также густой дым поднялся над Крымским мостом.

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