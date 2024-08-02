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В окупованому Криму пролунали вибухи в кілької районах

Ылюстративне фото: в окупованому Криму кажуть про вибухи (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

В тимчасово окупованому Криму у ніч проти 2 серпня пролунали вибухи в кількох районах. Гучно було у Севастополі та Балаклаві, Саках, Євпаторії та Сімферополі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Кримський вітер" та окупаційного "гауляйтера" Севастополя Михайла Развожаєва.

Зазначається, що звуки вибухів на захопленому військами РФ українському півострові пролунали близько пів на другу ночі.

В мережі пишуть, що серію вибухів можна було чути від Севастополя до Балаклави.

"У Саках та Євпаторії теж голосно, чутно і в Сімферополі", - йдеться в публікації "Кримського вітру" в Telegram.

Між тим представник окупаційної "адміністрації" Севастополя Развожаєв стверджує, що в районі міста іде робота сил та засобів протиповітряної оборони.

Крім того, гауляйтер заявив про нібито загрозу балістики. А пізніше написав у своєму Telegram-каналі, що нібито було збито декілька повітряних цілей.

"За інформацією від Рятувальної служби Севастополя, зараз зафіксовано повідомлення про те, що в районі вулиці Хрустальова на пішохідному переході впала частина збитої ракети. Також уламки впали в районі вулиці Острякова, за попередньою інформацією, горять частини збитого БПЛА", - написав він.

Окупаційний "чиновник" додав, що також уламки збитих повітряних цілей начебто впали в районі вулиці Симонка та Учкуївки.

Даних щодо постраждалих наразі немає.

Новина доповнюється...

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СевастопольКримВибухи