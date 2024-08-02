В оккупированном Крыму раздались взрывы в нескольких районах

Отмечается, что звуки взрывов на захваченном войсками РФ украинском полуострове раздались около половины второго ночи.

В сети пишут, что серию взрывов можно было слышать от Севастополя до Балаклавы.

"В Саках и Евпатории тоже громко, слышно и в Симферополе", - говорится в публикации "Крымского ветра" в Telegram.

Оккупанты жалуются атаку БПЛА и ракетный удар

Между тем, представитель оккупационной "администрации" Севастополя Развожаев утверждает, что в районе города идет работа сил и средств противовоздушной обороны.

Кроме того, гауляйтер заявил о якобы угрозе баллистики. А позже написал в своем Telegram-канале, что якобы были сбиты несколько воздушных целей.

"По информации от Спасательной службы Севастополя, на данный момент зафиксировано сообщение о том, что в районе улицы Хрусталева на пешеходном переходе упала часть сбитой ракеты. Также обломки упали в районе улицы Острякова, по предварительной информации горят части сбитого БПЛА", - написал он.

Оккупационный "чиновник" добавил, что также обломки сбитых воздушных целей будто бы упали в районе улицы Симонка и Учкуевки.

Данных о пострадавших пока нет.

Появилось видео и фото "бавовны"

Возможно поражение судоремонтного завода

Добавим, в сети говорят о возможном "прилете" в Крыму возле судоремонтного завода.

По данным "Крымского ветра", он, вероятно, произошел в районе 13-го судоремонтного завода ЧФ РФ в Килен-бухте, о чем рассказал местный житель. Подтверждения информации пока нет.

Взрывы в Крыму

Напомним, во временно оккупированном РФ украинском полуострове достаточно часто происходят взрывы в результате ударов Сил обороны Украины по военным объектам захватчиков.

Так, ранее сообщалось, что в ночь на 18 июля беспилотники СБУ атаковали акваторию озера Донузлав, где проводили учения ВМС ВС РФ. Позже были обнародованы спутниковые снимки ударов по этой военной базе оккупантов.

Также мы писали, что 15 июля прогремели взрывы в воинской части оккупантов в районе мыса Фиолент возле Севастополя. Объект атаковали беспилотные летательные аппараты.

А в конце июля появились спутниковые снимки последствий удара ВСУ по аэродрому "Саки" российских захватчиков.