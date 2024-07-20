З'явилися супутникові знімки після удару по базі росіян на озері Донузлав у Криму

З'явилися супутникові знімки після атаки на військову базу росіян на озері Донузлав у тимчасово окупованому Криму. Після удару там виникла пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

Один з осередків пожежі знаходиться на території Донузлавської вітрової станції. Але вогонь більшою мірою завдав шкоди військово-морській базі.

Видання опублікувало супутникові знімки, на яких помітні наслідки удару по військовій базі окупантів. На зображеннях помітні сліди пожежі.

Що цього передувало

Нагадаємо, 18 липня стало відомо, що Служба безпеки України та Військово-морські сили ЗСУ провели операцію у Криму та атакували дронами базу берегової охорони РФ. Було пошкоджено штаб з пунктом управління, склад ворога, електропідстанцію, технічні споруди та вогневі позиції окупантів.

Зазначається, напередодні військово-морські сили РФ проводили навчання з захисту акваторії озера Донузлав у Криму.

Міноборони РФ стверджувало, що нібито знищило у районі озера Донузлав українські морські дрони.

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