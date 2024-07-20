З'явилися супутникові знімки після удару по базі росіян на озері Донузлав у Криму
З'явилися супутникові знімки після атаки на військову базу росіян на озері Донузлав у тимчасово окупованому Криму. Після удару там виникла пожежа.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".
Видання опублікувало супутникові знімки, на яких помітні наслідки удару по військовій базі окупантів. На зображеннях помітні сліди пожежі.
Один з осередків пожежі знаходиться на території Донузлавської вітрової станції. Але вогонь більшою мірою завдав шкоди військово-морській базі.
Що цього передувало
Нагадаємо, 18 липня стало відомо, що Служба безпеки України та Військово-морські сили ЗСУ провели операцію у Криму та атакували дронами базу берегової охорони РФ. Було пошкоджено штаб з пунктом управління, склад ворога, електропідстанцію, технічні споруди та вогневі позиції окупантів.
Зазначається, напередодні військово-морські сили РФ проводили навчання з захисту акваторії озера Донузлав у Криму.
Міноборони РФ стверджувало, що нібито знищило у районі озера Донузлав українські морські дрони.
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