ua en ru
Сб, 20 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

З'явилися супутникові знімки після удару по базі росіян на озері Донузлав у Криму

Крим, Субота 20 липня 2024 12:23
UA EN RU
З'явилися супутникові знімки після удару по базі росіян на озері Донузлав у Криму Фото: у Криму виникла пожежа після атаки українських дронів (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

З'явилися супутникові знімки після атаки на військову базу росіян на озері Донузлав у тимчасово окупованому Криму. Після удару там виникла пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

Видання опублікувало супутникові знімки, на яких помітні наслідки удару по військовій базі окупантів. На зображеннях помітні сліди пожежі.

Один з осередків пожежі знаходиться на території Донузлавської вітрової станції. Але вогонь більшою мірою завдав шкоди військово-морській базі.

Що цього передувало

Нагадаємо, 18 липня стало відомо, що Служба безпеки України та Військово-морські сили ЗСУ провели операцію у Криму та атакували дронами базу берегової охорони РФ. Було пошкоджено штаб з пунктом управління, склад ворога, електропідстанцію, технічні споруди та вогневі позиції окупантів.

Зазначається, напередодні військово-морські сили РФ проводили навчання з захисту акваторії озера Донузлав у Криму.

Міноборони РФ стверджувало, що нібито знищило у районі озера Донузлав українські морські дрони.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Крим Війна в Україні Війна Росії проти України
NEWS
Зеленський: розглядаються всі версії вбивства Фаріон, включно з тією, "що веде в Росію"
Зеленський: розглядаються всі версії вбивства Фаріон, включно з тією, "що веде в Росію"
DAILY
Рятівні гігабайти. Чи буде в Україні зв'язок та інтернет під час тривалих відключень світла
Катерина Гончароваредактор розділу "Суспільство" Рятівні гігабайти. Чи буде в Україні зв'язок та інтернет під час тривалих відключень світла