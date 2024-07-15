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У Севастополі цієї ночі лунали вибухи, атаковано військову частину росіян

Понеділок 15 липня 2024 09:36
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У Севастополі цієї ночі лунали вибухи, атаковано військову частину росіян Ілюстративне зображення (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Вночі, 15 липня, в районі мису Фіолент Севастополя були "прильоти" у військовій частині ворога. Імовірно, пошкоджено одну з радіолокаційних станцій ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Крымский ветер".

На території військової частини розташований дивізіон зенітних ракетних комплексів С-400/С-300 зі кладу 12-го зенітного ракетного полку.

Загалом пролунало 8 вибухів. Імовірно, під час атаки було пошкоджено одну з радіолокаційних станцій, також був вибух на позиції С-400.

Фото: у Севастополі цієї ночі лунали вибухи, атаковано військову частину росіян (t.me/Crimeanwind)

"Військова частина розташована серед дачних кооперативів, тому на дачні будинки падали уламки БпЛА", - додає канал.

С-400

Це російський зенітний ракетний комплекс (ЗРК), призначений для ведення оборони від повітряних атак на великій і середній дистанціях. Його було прийнято на озброєння у 2007 році.

Серед характеристик комплексу:

  • може вражати цілі на відстані до 400 км;
  • використовує радари для виявлення, визначення координат і супроводу цілей;
  • використовує різні типи ракет для різних завдань;
  • може вражати не тільки літаки, а й балістичні ракети, крилаті ракети й дрони.

Вибухи в Криму

Варто відзначити, що мис Фіолент також було атаковано й 1 липня. Тоді ж ймовірно було знищено російський військовий склад. За однією з версій, в одній з уражених будівель був склад боєприпасів, або ж безпілотників типу "Шахед".

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