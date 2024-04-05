В окупованому Криму пролунали вибухи

Звуки, схожі на вибухи, пролунали в окупованому росіянами Криму вдень п'ятниці, 5 квітня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Кримський вітер".

За словами місцевих, звуки вибухів було чути неподалік Феодосії, та в районі Старого Криму.

Пізніше вибух було чути і в Орджонікідзе.

Зауважимо, станом на 16:00 за київським часом окупаційна влада півострова не прокоментували повідомлення про вибухи. Також у Криму не оголошували тривогу.

Оновлено о 16:10.

Месцеві Telegram-канали повідомили, що росіяни закрили рух по Кримському мосту. Також за словами місцевих, у Севастополі лунає сирена, яка попереджає про небезпеку.

Нагадаємо, 23 березня сигнал повітряної тривоги було оголошено в окупованому Севастополі. Тоді у Криму було уражено ракетні бази росіян та кораблі у порту.

Ситуація в окупованому Криму

Загалом у Криму наразі все частіше чують вибухи. Українські розвідники провели вже десятки операції на півострові та у Чорному морі, знищуючи російські бази, склади та кораблі.

Нагадаємо, на початку січня 2024 року поблизу окупованого Севастополя було уражено пункт з'єднання російських окупаційних військ.

Також Повітряні сили ЗСУ вдарили по аеродрому Саки, де знаходився ще один пункт управління ворога.

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