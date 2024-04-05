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В оккупированном Крыму раздались взрывы

Пятница 05 апреля 2024 16:06
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В оккупированном Крыму раздались взрывы Иллюстративное фото: в Крыму раздались взрывы 5 апреля (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Звуки, подобные взрывам, раздались в оккупированном россиянами Крыму днем пятницы, 5 апреля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Крымский ветер".

По словам местных, звуки взрывов были слышны недалеко от Феодосии, и в районе Старого Крыма.

Позже взрыв был слышен и в Орджоникидзе.

Отметим, по состоянию на 16:00 по киевскому времени оккупационные власти полуострова не прокомментировали сообщение о взрывах. Также в Крыму не объявляли тревогу.

Обновлено в 16:10.

Местные Telegram-каналы сообщили, что россияне закрыли движение по Крымскому мосту. Также по словам местных, в Севастополе звучит сирена, которая предупреждает об опасности.

Напомним, 23 марта сигнал воздушной тревоги был объявлен в оккупированном Севастополе. Тогда в Крыму были поражены ракетные базы россиян и корабли в порту.

Ситуация в оккупированном Крыму

В целом в Крыму все чаще слышатся взрывы. Украинские разведчики уже провели десятки операций на полуострове и в Черном море, уничтожая российские базы, склады и корабли.

Напомним, в начале января 2024 вблизи оккупированного Севастополя был поражен пункт соединения российских оккупационных войск.

Также воздушные силы ВСУ ударили по аэродрому Саки, где находился еще один пункт управления врага.

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