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В окупованому Криму прогримів сильний вибух

Крим, Середа 09 липня 2025 12:09
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В окупованому Криму прогримів сильний вибух Фото: в Криму пролунав вибух (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

В тимчасово окупованому Криму вдень 9 липня пролунали потужні вибухи. Мешканці повідомляють про гучний звук у Красноперекопському районі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Крымский ветер" та російські Telegram-канали.

Моніторинговий канал "Кримський вітер" повідомив, що сьогодні вдень було чути гучний вибух у Красноперекопському районі.

Тим часом російські пропагандисти у своїх пабліках заявляють про "дронову небезпеку" для півночі та північного заходу Криму.

В окупованому Криму прогримів сильний вибух

Як стало відомо, за даними місцевих мешканців, в Красноперекопському районі нібито збили безпілотник. А російські пабліки тим часом малюють якийсь "бермудський трикутник".

Атаки на окупований Крим

Зауважимо, що зокрема у ніч на 13 червня в тимчасово окупованому Криму було чути серію потужних вибухів. У соцмережах масово писали про атаку безпілотників та активну роботу російської ППО.

РБК-Україна зібрало основну інформацію щодо даної атаки.

Зауважимо, що незадовго до цього, а саме 3 червня, Служба безпеки України провела чергову унікальну операцію та втретє вдарила по Кримському мосту. Цього разу атаці піддалася конструктивно складна частина Керченського мосту.

За даними СБУ, операція готувалась декілька місяців. Спочатку агенти СБУ замінували опори Кримського мосту, а в день здійснення операції, без жодних жертв серед цивільного населення, о 04:44 ранку був активований перший вибуховий пристрій.

Вже в ввечері 5 червня окупованим півостровом Крим знову таки прокотилась масована повітряна тривога - її оголошували аж 5 разів. Вибухи лунали біля Красноперекопська, Армянська, Новофедорівки та в Сакському районі.

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