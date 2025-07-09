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В оккупированном Крыму прогремел сильный взрыв

Крым, Среда 09 июля 2025 12:09
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В оккупированном Крыму прогремел сильный взрыв Фото: в Крыму прогремел взрыв (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Во временно оккупированном Крыму днем 9 июля прогремели мощные взрывы. Жители сообщают о громком звуке в Красноперекопском районе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на"Крымский ветер" и российские Telegram-каналы.

Мониторинговый канал "Крымский ветер" сообщил, что сегодня днем был слышен громкий взрыв в Красноперекопском районе.

Тем временем российские пропагандисты в своих пабликах заявляют о "дроновую опасность" для севера и северо-запада Крыма.

В оккупированном Крыму прогремел сильный взрыв

Как стало известно, по данным местных жителей, в Красноперекопском районе якобы сбили беспилотник. А российские паблики тем временем рисуют какой-то "бермудский треугольник".

Атаки на оккупированный Крым

Заметим, что в частности в ночь на 13 июня во временно оккупированном Крыму была слышна серия мощных взрывов. В соцсетях массово писали об атаке беспилотников и активной работе российской ПВО.

РБК-Украина собрало основную информацию относительно данной атаки.

Заметим, что незадолго до этого, а именно 3 июня, Служба безопасности Украины провела очередную уникальную операцию и в третий раз ударила по Крымскому мосту. На этот раз атаке подверглась конструктивно сложная часть Керченского моста.

По данным СБУ, операция готовилась несколько месяцев. Сначала агенты СБУ заминировали опоры Крымского моста, а в день осуществления операции, без жертв среди гражданского населения, в 04:44 утра было активировано первое взрывное устройство.

Уже вечером 5 июня по оккупированному полуострову Крым опять-таки прокатилась массированная воздушная тревога - ее объявляли аж 5 раз. Взрывы раздавались возле Красноперекопска, Армянска, Новофедоровки и в Сакском районе.

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