ua en ru
Пт, 06 червня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Авто Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

В Криму лунають вибухи: окупанти скаржаться на масовану атаку

Україна, П'ятниця 06 червня 2025 01:50
UA EN RU
В Криму лунають вибухи: окупанти скаржаться на масовану атаку Ілюсттративне фото: вибухи в Криму (GettyImages)
Автор: Оксана Гапончук

Ввечері 5 червня окупованим півостровом Крим прокотилась масована повітряна тривога - її оголошували аж 5 разів. Вибухи лунали біля Красноперекопська, Армянська, Новофедорівки та в Сакському районі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Кримський вітер" та російські ЗМІ.

Увечері 5 червня в Криму оголосили п’ять повітряних тривог поспіль через загрозу масштабної атаки.

Вперше повітряну тривогу в Севастополі оголосили о 21:35. Росіяни повідомляли про ракетну небезпеку. Там заявили, що морський та наземний громадський транспорт припинили рух.

За словами росіян, Крим атакували ракетами "Нептун" та безпілотниками.

Між Красноперекопськом і Армянськом чутно вибухи, повідомили в соцмережах о 23:24

У Новофедорівці о 00:38 спрацювала ППО, пролунали два вибухи.

Ще два вибухи в Сакському районі.

Що відбувалося в Криму ввечері 5 червня

Увечері 5 червня в Севастополі вперше оголосили повітряну тривогу о 21:35 - російські джерела заявили про загрозу ракетного удару. В місті призупинили роботу громадського транспорту, як морського, так і наземного.

За інформацією росіян, Крим зазнав атаки з боку України — нібито використовували ракети "Нептун" і безпілотники. Повітряну тривогу в регіоні кілька разів скасовували, але щоразу знову оголошували через нову небезпеку.

Російські ресурси скаржаться на масштабну комбіновану атаку. За їхніми словами, Україна застосувала ударний дрон "Лютий", здатний пролетіти до 1000 кілометрів, нести близько 50 кг вибухівки й розвивати швидкість до 160 км/год.

СБУ атакували Кримський міст 3 червня

Служба безпеки України провела чергову унікальну операцію та втретє вдарила по Кримському мосту. Цього разу атаці піддалася конструктивно складна частина Керченського мосту.

За даними СБУ, операція тривала декілька місяців. Спочатку агенти СБУ замінували опори Кримського мосту, а сьогодні, без жодних жертв серед цивільного населення, о 04:44 ранку був активований перший вибуховий пристрій.

Голова СБУ, генерал-лейтенант Василь Малюк особисто контролював проведення операції та координував її планування.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Крим Атака дронів Війна в Україні
NEWS
У рятувальника залишилась тільки донька. Все, що відомо про масовану атаку на Прилуки
У рятувальника залишилась тільки донька. Все, що відомо про масовану атаку на Прилуки
DAILY
Чорний день авіації РФ. Чи зупинить Кремль обстріли після удару СБУ по літаках
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Чорний день авіації РФ. Чи зупинить Кремль обстріли після удару СБУ по літаках