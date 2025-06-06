В Криму лунають вибухи: окупанти скаржаться на масовану атаку

Ввечері 5 червня окупованим півостровом Крим прокотилась масована повітряна тривога - її оголошували аж 5 разів. Вибухи лунали біля Красноперекопська, Армянська, Новофедорівки та в Сакському районі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал " Кримський вітер " та російські ЗМІ.

Увечері 5 червня в Криму оголосили п’ять повітряних тривог поспіль через загрозу масштабної атаки.

Вперше повітряну тривогу в Севастополі оголосили о 21:35. Росіяни повідомляли про ракетну небезпеку. Там заявили, що морський та наземний громадський транспорт припинили рух.

За словами росіян, Крим атакували ракетами "Нептун" та безпілотниками.

Між Красноперекопськом і Армянськом чутно вибухи, повідомили в соцмережах о 23:24

У Новофедорівці о 00:38 спрацювала ППО, пролунали два вибухи.

Ще два вибухи в Сакському районі.

Що відбувалося в Криму ввечері 5 червня

Увечері 5 червня в Севастополі вперше оголосили повітряну тривогу о 21:35 - російські джерела заявили про загрозу ракетного удару. В місті призупинили роботу громадського транспорту, як морського, так і наземного.

За інформацією росіян, Крим зазнав атаки з боку України — нібито використовували ракети "Нептун" і безпілотники. Повітряну тривогу в регіоні кілька разів скасовували, але щоразу знову оголошували через нову небезпеку.

Російські ресурси скаржаться на масштабну комбіновану атаку. За їхніми словами, Україна застосувала ударний дрон "Лютий", здатний пролетіти до 1000 кілометрів, нести близько 50 кг вибухівки й розвивати швидкість до 160 км/год.