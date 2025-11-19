В окупованому Криму прогриміли вибухи: росіяни скаржаться на ракетний удар

Атаки на об'єкти в Криму

Нагадаємо, 10 листопада Сили спецоперацій ЗСУ повідомили, що в ніч на 10 листопада під ударом опинилася нафтобаза ФДКУ "Гвардійський" у н.п. Кар'єрне Сакського району.

Нафтобазу атакували українські безпілотники. Вони вдарили по насосній станції.

Така нафтобаза відіграє важливу роль для забезпечення паливом російських окупантів.

Також, за інформацією джерел РБК-Україна, в ніч на 29 жовтня ударні безпілотники СБУ атакували російські військові та інфраструктурні об'єкти в окупованому Криму.

Російські сили позбулися зенітно-ракетного комплексу "Панцир-С2" вартістю близько 20 млн доларів, а також двох радіолокаційних станцій.

Крім того, безпілотники вразили нафтобази в Гвардійському і на об'єкті "Комсомольська". На складах палива спалахнула велика пожежа, що завдало додаткової шкоди логістиці окупантів.