Война в Украине

В оккупированном Крыму прогремели взрывы: россияне жалуются на ракетный удар

Иллюстративное фото: в Крыму прозвучали взрывы (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Во временно оккупированном Крыму сегодня, 19 ноября, днем местные жители услышали взрывы. Пропагандисты РФ пишут, что полуостров атаковали ракеты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Крымский ветер в Telegram.

Изначально сообщалось, что над Черным морем зафиксировали французский самолет-разведчик Beech King Air 350ER.

 

После этого в Сакском районе прогремели взрывы. Местные жители отмечали, что всего услышали около 10 взрывов. 

Пропагандистские каналы россиян писали о том, что в тревогу на полуострове объявили из-за угрозы атаки ракетами Storm Shadow. 

По неофициальной информации, под атакой мог находиться аэродром "Гвардейское" или местная нефтебаза. 

Россияне поднимали в воздух истребители с аэродрома "Бельбек". 

Также работа вражеских систем ПВО фиксировалась в районе аэродрома "Саки". 

На фоне атаки Керченский мост закрыли для проезда автомобилей и поездов. 

Атаки на объекты в Крыму

Напомним, 10 ноября Силы спецопераций ВСУ сообщили, что в ночь на 10 ноября под ударом находилась нефтебаза ФГКУ "Гвардейский" в н.п. Карьерное Сакского района.

Нефтебазу атаковали украинские беспилотники. Они ударили по насосной станции.

Такая нефтебаза отыгрывает важную роль для обеспечения топливом российских оккупантов.

Также, по информации источников РБК-Украина, в ночь на 29 октября ударные беспилотники СБУ атаковали российские военные и инфраструктурные объекты в оккупированном Крыму.

Российские силы лишились зенитно-ракетного комплекса "Панцирь-С2" стоимостью около 20 млн долларов, а также двух радиолокационных станций.

Кроме того, беспилотники поразили нефтебазы в Гвардейском и на объекте "Комсомольская". На складах топлива вспыхнул крупный пожар, что нанесло дополнительный ущерб логистике оккупантов.

