В оккупированном Крыму прогремели взрывы: россияне жалуются на ракетный удар

Изначально сообщалось, что над Черным морем зафиксировали французский самолет-разведчик Beech King Air 350ER.

После этого в Сакском районе прогремели взрывы. Местные жители отмечали, что всего услышали около 10 взрывов.

Пропагандистские каналы россиян писали о том, что в тревогу на полуострове объявили из-за угрозы атаки ракетами Storm Shadow.

По неофициальной информации, под атакой мог находиться аэродром "Гвардейское" или местная нефтебаза.

Россияне поднимали в воздух истребители с аэродрома "Бельбек".

Также работа вражеских систем ПВО фиксировалась в районе аэродрома "Саки".

На фоне атаки Керченский мост закрыли для проезда автомобилей и поездов.