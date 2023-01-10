UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В окупованому Криму масово повідомляють про вибухи: що про це відомо

Фото: в окупованому Криму масово повідомляють про вибухи (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

В тимчасово окупованому Криму сьогодні, 10 січня пролунала низка вибухів. Їх чули, зокрема, в Сімферополі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

Крім того, у мережі користувачі пишуть, що сьогодні "неспокійно" в Сімферополі.

Також потужні вибухи чули й в Гвардійському, а згодом "бавовна" завітала і в Севастополь.

Тим часом проросійські пабліки пишуть про так звану "роботу ППО" в Криму.

Місцевими Telegram-каналами ширяться кадри наслідків "роботи ППО", але окупаційна влада поки не відреагувала.

Станом на зараз відсутні офіційні коментарі й української щодо вибухів в окупованому Криму.

Нагадаємо, не так давно українські військові завдали удару по пункту дислокації російських військових біля Криму. Тоді до лікарень потрапило до сотні окупантів.

Додамо, раніше в ОП заявили, що Росія піде з Криму, щойно півострів перейде під повний вогневий контроль України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
СевастопільКрымВибух