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В оккупированном Крыму массово сообщают о взрывах: что об этом известно

Фото: в оккупированном Крыму массово сообщают о взрывах (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Во временно оккупированном Крыму сегодня, 10 января прозвучали много сильных взрывов. Их слышали, в частности, в Симферополе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

Кроме того, в сети пользователи пишут, что сегодня "неспокойно" в Симферополе.

Также мощные взрывы слышали и в Гвардейском, а впоследствии "хлопок" посетил и Севастополь.

Между тем, пророссийские паблики пишут о так называемой "работе ПВО" в Крыму.

Местными Telegram-каналами распространяются кадры последствий "работы ПВО", но оккупационные власти пока не отреагировали.

По состоянию на данный момент отсутствуют официальные комментарии и украинской власти о взрывах в оккупированном Крыму.

Напомним, не так давно украинские военные нанесли удар по пункту дислокации российских военных возле Крыма. Тогда в больницы попало до сотни оккупантов.

Добавим, ранее в ОП заявили, что Россия уйдет из Крыма, как только полуостров перейдет под полный огневой контроль Украины.

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СевастопольКримВзрыв