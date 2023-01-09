Подоляк заявив, що Росія вже готова тікати з Криму

Звільнення Криму - це питання часу, і Росія піде звідти, щойно півострів перейде під повний вогневий контроль України.

Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону .

За його словами, Росія вже готова тікати.

"Якщо ми звільняємо територію Луганської, Донецької чи Запорізької області, то Крим переходить під тотальний вогневий контроль України. Я не зовсім розумію, що робитимуть там росіяни. Вони ж розумітимуть, що треба тікати", - сказав Подоляк.

Він наголосив, що Україні потрібно звільнити всі території заради майбутнього дітей.

"Не треба, щоб наші діти, які сьогодні сидять у бомбосховищах, через 3-5 років заплатили ще одну ціну. Щоб вони потім помирали за право держави існувати. Тому ми сьогодні підписали такий "контракт" - чи ми сьогодні сягаємо кінця, і тоді наші діти живуть у крутій країні, чи ми маємо шукати собі інше місце у житті, бо тоді України не буде”, - сказав Подоляк.

У четвер, 5 січня, Збройні сили України завдали удару по пункту дислокації російських військових біля Криму. До лікарень потрапили до сотні окупантів.

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