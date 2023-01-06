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ЗСУ вдарили по пункту дислокації росіян біля Криму: до сотні поранених

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Гаврилівка, П'ятниця 06 січня 2023 18:32
ЗСУ вдарили по пункту дислокації росіян біля Криму: до сотні поранених Ілюстративне фото: ЗСУ вдарили по пункту дислокації росіян біля Криму (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У четвер, 5 січня, Збройні сили України завдали удару по пункту дислокації російських військових у Гаврилівці Другій Херсонської області. До лікарень потрапили до сотні окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ у Facebook.

"Противник продовжує зазнавати втрат. Підтверджено поразку 5 січня 2023 року пункту дислокації російських окупаційних військ у Гаврилівці Другій Херсонської області. Відомо, що до місцевих лікарень привезли до 100 поранених військовослужбовців", - йдеться у повідомленні.

При цьому зазначається, що інформація про ліквідованих окупантів уточнюється.

Нагадаємо, раніше ЗСУ вдарили по "військовій комендатурі" у тимчасово окупованій Василівці Запорізької області.

Крім того, нещодавно українські військові вразили два пункти дислокації ворога. ЗСУ ліквідували та поранили до 260 військовослужбовців збройних сил Росії.

Також 31 грудня було завдано удару по російській базі у тимчасово окупованій Макіївці Донецької області. Там було знищено близько 400 російських військових, зокрема й мобілізованих.

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