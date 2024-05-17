В окупованому Криму кажуть про вибухи в Севастополі та Балаклаві через атаку дронів

Зазначається, що в Севастополі було чути цієї ночі звуки стрілянини та вибухи.

Пропагандистські медіа пишуть про роботу ППО в цьому місті та про начебто атаку дронів. І ці безпілотники російські загарбники, зокрема, намагаються збити за допомогою стрілецької зброї.

Як заявляє окупаційний гауляйтер Севастополя Михайло Развозжаєв у своєму Telegram-каналі, наразі "кілька об'єктів уже знищено, пошкоджень цивільної інфраструктури немає".

Між тим варто зазначити, що ближче до опівночі в Криму повідомляли про звуки вибухів в Джанкойському районі. Зокрема, про це пише Telegram-канал "Кримський вітер" з посиланням на підписників.

Оновлено о 02:05: Проблеми зі світлом

Пізніше стало відомо, що в Балаклаві зникло світло, хоча вуличні ліхтарі горять.

Як передає "Кримський вітер", в цьому місті також триває робота ППО російських окупантів по безпілотниках.

В мережі припускають, що Балаклавська ТЕС може бути об'єктом атаки.

Балаклавська ТЕС (фото з відкритих джерел)

Крім того, в деяких районах Севастополя також немає світла (на мапі відмічено червоними крапками).

Оновлено о 02:30: Пояснення окупантів щодо ситуації зі світлом

Пізніше вночі жителі Севастополя в мережі написали про гучний вибух.

Місцевий гауляйтер Развозжаєв тим часом пояснює проблеми зі світлом падінням уламків БПЛА на підстанцію "Севастополь". Він стверджує, що на об'єкті будуть проведені ремонтні роботи вже "після відбиття атаки".

Тут варто зауважити, що електрична підстанція 330 кВ "Севастополь" знаходиться на вул. Чорноріченській, неподалік Балаклавської ТЕС.

"Отже, ми маємо рацію і ціль атаки була саме ТЕС", - пише "Кримський вітер".

Оновлено о 02:55: Повторні вибухи в Севастополі

Згодом в кримських Тг-каналах написали про чергові вибухи та звуки стрілянини в Севастополі, які пролунали, орієнтовно, в районі Стрілецької бухти.

В моніторингових групах розповіли про "ракетну небезпеку" по Криму.

Пізніше в мережі розповіли про вильні вибухи, які було чути в Корабельній стороні Севастополя. Вони можуть бути пов'язані з роботою ППО окупантів.

Вибухи у Криму

Зазначимо, що в окупованому Криму все частіше з'являються повідомлення про різноманітні вибухи, на півострові проводяться спецоперації зі знищення військових баз російських загарбників та ворожої техніки. Зокрема, наприкінці квітня було завдано удар по аеродрому неподалік Джанкою. Тоді там було зафіксовано десятки вибухів.

Також повідомлялося, що у ніч проти 16 травня в РФ заявили про чергову атаку на окупований Крим. Зокрема, повідомлялося про роботу ППО в Севастополі.

Пізніше стало відомо, що удар припав по аеродрому. Як припускають ЗМІ, на аеродромі Бельбек у Криму могли бути уражені МіГ-31К та ЗРК С-400 "Тріумф".