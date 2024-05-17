В оккупированном Крыму говорят о взрывах в Севастополе и Балаклаве из-за атаки дронов

Отмечается, что в Севастополе были слышны этой ночью звуки стрельбы и взрывы.

Пропагандистские медиа пишут о работе ПВО в этом городе и о якобы атаке дронов. И эти беспилотники российские захватчики, в частности, пытаются сбить с помощью стрелкового оружия.

Как заявляет оккупационный гауляйтер Севастополя Михаил Развозжаев в своем Telegram-канале, сейчас "несколько объектов уже уничтожено, повреждений гражданской инфраструктуры нет".

Между тем, стоит отметить, что ближе к полуночи в Крыму сообщали о звуках взрывов в Джанкойском районе. В частности, об этом пишет Telegram-канал "Крымский ветер" со ссылкой на подписчиков.

Обновлено в 02:05: Проблемы со светом

Позже стало известно, что в Балаклаве исчез свет, хотя уличные фонари горят.

Как передает "Крымский ветер", в этом городе продолжается работа ПВО российских оккупантов по беспилотникам.

В сети предполагают, что Балаклавская ТЭС может быть объектом атаки.

Балаклавская ТЭС (фото из открытых источников)

Кроме того, в некоторых районах Севастополя также нет света (на карте отмечено красными точками).

Обновлено в 02:30: Объяснение оккупантов о ситуации со светом

Позже ночью жители Севастополя в сети написали о громком взрыве.

Местный гауляйтер Развозжаев, тем временем, объясняет проблемы со светом падением обломков БПЛА на подстанцию "Севастополь". Он утверждает, что на объекте будут проведены ремонтные работы уже "после отражения атаки".

Здесь следует отметить, что электрическая подстанция 330 кВ "Севастополь" находится на ул. Чернореченской, недалеко от Балаклавской ТЭС.

"Итак, мы правы и цель атаки была именно ТЭС", - пишет "Крымский ветер".

Взрывы в Крыму

Отметим, что в оккупированном Крыму все чаще появляются сообщения о взрывах, на полуострове проводятся спецоперации по уничтожению военных баз российских захватчиков и вражеской техники. В частности, в конце апреля был нанесен удар по аэродрому неподалеку Джанкой. Тогда там были зафиксированы десятки взрывов.

Также сообщалось, что в ночь на 16 мая в РФ заявили об очередной атаке на оккупированный Крым. В частности, сообщалось о работе ПВО в Севастополе.

Позже стало известно, что удар пришелся по аэродрому. Как предполагают СМИ, на аэродроме Бельбек в Крыму могли быть поражены МиГ-31К и ЗРК С-400 "Триумф".