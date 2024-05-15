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У Бельбеку була пожежа після вибухів. ЗМІ не виключають, що під удар потрапив МіГ-31К

Бельбек, Середа 15 травня 2024 12:46
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У Бельбеку була пожежа після вибухів. ЗМІ не виключають, що під удар потрапив МіГ-31К Фото: супутник зафіксував пожежу на аеродромі Бельбек 15 травня (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Аеродром Бельбек у Криму міг бути атакований в ніч на 15 травня. Там зафіксували пожежу, не виключається, що під удар потрапили російські літаки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Крим.Реалії" та Defense Express.

"Крим.Реалії" опублікували супутникові зображення, на яких зафіксована пожежа. Вона виникла 15 травня у районі аеродрому Бельбек.

Фото: супутникові знімки пожежі у Бельбеку (t.me/krymrealii)

Зазначається, що у Бельбеку дислокується 38 винищувальний авіаційний полк РФ та Севастопольський аварійно-рятувальний центр. Там базуються 12 літаків Су-27, 12 літаків Су-27СМ, три навчально-бойових Су-27УБ та п'ять літаків Су-30М2.

Раніше у мережі показали супутникові знімки за 31 березня, на яких можна роздивитися, які літаки знаходилися на авіабазі Бельбек (крім тих, що перебували в укриттях, якщо такі були). На фото можна нарахувати 24 літаки і шість гелікоптерів, зокрема чотири винищувачі-перехоплювачі МіГ-31К. Ці літаки є носіями ракети "Кинджал".

Видання Defense Express зазначає, що якщо порівняти ці знімки та мапу пожеж на аеродромі Бельбек, то можна припустити, що під удар сьогодні вночі потрапили МіГ-31К.

Фото: супутникові знімки аеродрому Бельбек за 31 березня
(t.me/kiber_boroshno)

Нічні вибухи у Криму

Нагадаємо, цієї ночі у Севастополі оголошували повітряну тривогу. У мережі повідомляли про вибухи, у тому числі у районі аеродрому Бельбек. Гауляйтери заявляли, що була пожежа.

Міноборони РФ стверджувало, що Крим в ніч на 15 травня атакували. У Шойгу запевняють, що збили десяток ракет ATACMS, про пошкодження не згадували.

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