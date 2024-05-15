У Бельбеку була пожежа після вибухів. ЗМІ не виключають, що під удар потрапив МіГ-31К

Аеродром Бельбек у Криму міг бути атакований в ніч на 15 травня. Там зафіксували пожежу, не виключається, що під удар потрапили російські літаки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Крим.Реалії" та Defense Express.

"Крим.Реалії" опублікували супутникові зображення, на яких зафіксована пожежа. Вона виникла 15 травня у районі аеродрому Бельбек.

Фото: супутникові знімки пожежі у Бельбеку (t.me/krymrealii)

Зазначається, що у Бельбеку дислокується 38 винищувальний авіаційний полк РФ та Севастопольський аварійно-рятувальний центр. Там базуються 12 літаків Су-27, 12 літаків Су-27СМ, три навчально-бойових Су-27УБ та п'ять літаків Су-30М2.

Раніше у мережі показали супутникові знімки за 31 березня, на яких можна роздивитися, які літаки знаходилися на авіабазі Бельбек (крім тих, що перебували в укриттях, якщо такі були). На фото можна нарахувати 24 літаки і шість гелікоптерів, зокрема чотири винищувачі-перехоплювачі МіГ-31К. Ці літаки є носіями ракети "Кинджал".

Видання Defense Express зазначає, що якщо порівняти ці знімки та мапу пожеж на аеродромі Бельбек, то можна припустити, що під удар сьогодні вночі потрапили МіГ-31К.

Фото: супутникові знімки аеродрому Бельбек за 31 березня

(t.me/kiber_boroshno)