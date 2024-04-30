У Сімферополі та Джанкої було чутно вибухи

У тимчасово окупованих Сімферополі та Джанкої вночі 30 квітня було чутно вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канали Astra , SHOT і Кримський міст .

У Криму перекрито Кримський міст . Про це повідомляється на Telegram-каналі об'єкту.

"Багато було чути у районі Джанкоя, схоже на ППО", - пишуть у кримських пабликах.

У кримських чатах також повідомляють про вибухи.

У Джанкої розташований аеродром окупантів і базується одна з бригад росіян.

"За словами передплатників SHOT, перші вибухи пролунали приблизно о 1:25 ночі, всього було чути понад десять потужних хлопків", - написали адміністратори SHOT.

За інформацією Telegram-каналу SHOT, були гучні вибухи над Сімферополем та Джанкоєм . Попередньо працює ППО.

Вибухи у Криму

Раніше ми писали, що 29 квітня у Криму були вибухи. У мережі писали про роботу систем ППО.

До речі, у ніч на 28 квітня повідомлялося про потужні вибухи в Криму. Вказується, що він прогримів біля Джанкоя.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.