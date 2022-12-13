ua ru
Вт, 13 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В окупованому Криму Армянськ залишився без світла та води: що відомо

Новость на русском →
Вірменськ, Вівторок 13 грудня 2022 16:08
В окупованому Криму Армянськ залишився без світла та води: що відомо Ілюстративне фото: в окупованому Криму Армянськ залишився без світла та води (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У вівторок, 13 грудня, в Армянську, що знаходиться на півночі Криму, частково відсутнє енерго- та водопостачання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Крим.Реалії" у Telegram.

За даними видання, мешканці міста скаржаться на відключення світла та води.

В окупованому Криму Армянськ залишився без світла та води: що відомо Фото: Армянськ на карті (натисніть, щоб збільшити)

Також зазначається, що, за інформацією місцевих, електрика відсутня через аварію на лінії електропередач. Також без електропостачання залишився завод "Кримський титан".

Нагадаємо, раніше стало відомо, що росіяни активно звозять залізобетонні конструкції до Армянська. З їхньою допомогою вони хочуть облаштувати укріплення на півночі півострова.

Також ми писали, що окупанти планують збудувати дорогу на Арабатській стрілці (Крим) для перекидання техніки на південь України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Крым Електроенергія Армянск
NEWS
Росіяни не можуть прорвати українську оборону на сході попри зміну тактики, - ЗСУ
Росіяни не можуть прорвати українську оборону на сході попри зміну тактики, - ЗСУ
DAILY
На лінії вогню. Як українські війська боронять Бахмут та відбивають російську навалу
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна На лінії вогню. Як українські війська боронять Бахмут та відбивають російську навалу