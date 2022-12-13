В окупованому Криму Армянськ залишився без світла та води: що відомо
У вівторок, 13 грудня, в Армянську, що знаходиться на півночі Криму, частково відсутнє енерго- та водопостачання.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Крим.Реалії" у Telegram.
За даними видання, мешканці міста скаржаться на відключення світла та води.
Фото: Армянськ на карті (натисніть, щоб збільшити)
Також зазначається, що, за інформацією місцевих, електрика відсутня через аварію на лінії електропередач. Також без електропостачання залишився завод "Кримський титан".
Нагадаємо, раніше стало відомо, що росіяни активно звозять залізобетонні конструкції до Армянська. З їхньою допомогою вони хочуть облаштувати укріплення на півночі півострова.
Також ми писали, що окупанти планують збудувати дорогу на Арабатській стрілці (Крим) для перекидання техніки на південь України.
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