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Шукають додаткові шляхи сполучення: РФ хоче побудувати дорогу на Арабатській стрілці

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Україна, Понеділок 21 листопада 2022 21:37
Шукають додаткові шляхи сполучення: РФ хоче побудувати дорогу на Арабатській стрілці Фото: Колона техніки РФ (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Окупанти планують побудувати дорогу на Арабатській стрілці (Крим) для перекидання техніки на південь України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Центру національного спротиву.

"Враховуючи, що автошлях через Армянськ стає для росіян небезпечним, ворог будує запасну дорогу через Арабатську стрілку. Допомагає їм в цьому місцевий колаборант Олександр Пономарьов - колишній голова Стрілківської сільради", - йдеться у повідомленні.

Як зазначають у Центрі, в планах ворога розширити шлях аби збільшити пропускну здатність. Проте ці плани не змінять кардинально ситуацію на півдні для ворога.

"А от колаборанту, який наразі переховується в Каховці, доведеться відповісти за злочин згідно з кримінальним кодексом України", - додали в ЦНС.

Центр національного спротиву закликає мешканців окупованих територій не співпрацювати з ворогом, не отримувати добровільно російський та за можливості залишити регіон до його деокупації.

Шукають додаткові шляхи сполучення: РФ хоче побудувати дорогу на Арабатській стрілці

Нагадаємо, що деокупація Херсону та території на правому березі Дніпра є стратегічно важливим для українських військових. Саме з цих позицій ЗСУ будуть тримати під вогневим контролем три головні дороги в Крим.

Окупаційна "влада" Криму підтвердила, що на півострові ведуться роботи зі створення військових укріплень.

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