ua ru
Вт, 13 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В оккупированном Крыму Армянск остался без света и воды: что известно

Новина українською →
Армянск, Вторник 13 декабря 2022 16:08
В оккупированном Крыму Армянск остался без света и воды: что известно Иллюстративное фото: в оккупированном Крыму Армянск остался без света и воды (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Во вторник, 13 декабря, в Армянске, который находится на севере Крыма, частично отсутствует энерго- и водоснабжение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Крым.Реалии" в Telegram.

По данным издания, жители города жалуются на отключения света и воды.

В оккупированном Крыму Армянск остался без света и воды: что известноФото: Армянск на карте (нажмите, чтобы увеличить)

Также отмечается, что, по информации местных, электричество отсутствует из-за аварии на линии электропередач. Также без электроснабжения остался завод "Крымский Титан".

Напомним, ранее стало известно, что россияне активно свозят железобетонные конструкции в Армянск. С их помощью они хотят обустроить укрепления на севере полуострова.

Также мы писали, что оккупанты планируют построить дорогу на Арабатской стрелке (Крым) для перекидывания техники на юг Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Крим Электроэнергия Армянск
NEWS
Россияне не могут прорвать украинскую оборону на востоке, несмотря на смену тактики, - ВСУ
Россияне не могут прорвать украинскую оборону на востоке, несмотря на смену тактики, - ВСУ
DAILY
На линии огня. Как украинские войска защищают Бахмут и отбивают нашествие россиян
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина На линии огня. Как украинские войска защищают Бахмут и отбивают нашествие россиян