В окупованому Харцизьку прогриміли вибухи: що відомо

У тимчасово окупованому Харцизьку (Донецька область) пролунали потужні вибухи. Попередньо в місті уражений ворожий склад боєприпасів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські пабліки.
У мережі публікуються кадри вибухів, імовірно, в районі місцевого складу боєприпасів. За попередньою інформацією, по ворожому об'єкту було завдано ракетного удару.
Місцеві пабліки також пишуть про повторні детонації в місці ймовірного прильоту.
За останні кілька днів Сили оборони вчинили низку масштабних атак по військових об'єктах та оборонних заводах на тимчасово окупованих територіях і на теренах Росії.
1 липня ударні дрони СБУ вдарили по заводу "Купол" у російському Іжевську. Підприємство виробляє зенітні ракетні комплекси і дрони для армії РФ.
В окупованому Криму дрони ГУР пошкодили винищувач Су-30 на аеродромі в Саках.
В ніч на 1 липня на Росію було вчинено масовану атаку безпілотників. Вибухи лунали у Саратові та Енгельсі. Також були зафіксовані прильоти у тимчасово окупованому Луганську.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.