У Криму знищено Су-30: ГУР показало удар "Бобра" по аеродрому в Саках

Розвідники показали, як дрони українського виробництва UJ-26, більш відомі як "Бобер", уразили низку ворожої техніки у тимчасово окупованому Криму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки України.

За даними ГУР, під час застосування дроні було пошкоджено винищувач Су-30 на аеродромі в Саках

"Надійна зброя в руках спецпризначенців ГУР МО України перетворює критично важливі військові цілі держави-агресора в неробочий мотлох - зокрема, дороговартісні системи ППО московитів, що їх ударні українські "Бобри" "гризують", мов барбарис", - йдеться у дописі.

Також розвідники показали карди ураження ЗРГК "Панцирь-С1" разом з обслугою, РЛС "Ніобій-СВ", берегової РЛС "Пєчора-3", РЛС "Протівнік-ГЕ".

Крім цього у ГУР поділилися кадрами пошкодження російського винищувача Су-30 на аеродромі в Саках.