У Криму знищено Су-30: ГУР показало удар "Бобра" по аеродрому в Саках
Розвідники показали, як дрони українського виробництва UJ-26, більш відомі як "Бобер", уразили низку ворожої техніки у тимчасово окупованому Криму.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки України.
За даними ГУР, під час застосування дроні було пошкоджено винищувач Су-30 на аеродромі в Саках
"Надійна зброя в руках спецпризначенців ГУР МО України перетворює критично важливі військові цілі держави-агресора в неробочий мотлох - зокрема, дороговартісні системи ППО московитів, що їх ударні українські "Бобри" "гризують", мов барбарис", - йдеться у дописі.
Також розвідники показали карди ураження ЗРГК "Панцирь-С1" разом з обслугою, РЛС "Ніобій-СВ", берегової РЛС "Пєчора-3", РЛС "Протівнік-ГЕ".
Крім цього у ГУР поділилися кадрами пошкодження російського винищувача Су-30 на аеродромі в Саках.
Збиття СУ-30
Варто нагадати, що 2 травня українські військові збили два російських Су-30 у Чорному морі. Тоді розвідники збили два багатоцільові винищувачі Су-30 Flanker за допомогою ракет класу "повітря-повітря" з інфрачервоним наведенням AIM-9 Sidewinder.
Це перший випадок, коли винищувачі були збиті безпілотними катерами, і перше застосування AIM-9 з безпілотного катера для знищення противника.
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