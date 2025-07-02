В оккупированном Харцызске прогремели взрывы: что известно

Во временно оккупированном Харцызске (Донецкая область) прогремели мощные взрывы. Предварительно в городе поражен вражеский склад боеприпасов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские паблики.
В сети публикуются кадры взрывов, предположительно, в районе местного склада боеприпасов. По предварительной информации, по вражескому объекту был нанесен ракетный удар.
Местные паблики также пишут о повторных детонациях в месте вероятного прилета.
За последние несколько дней Силы обороны совершили ряд масштабных атак по военным объектам и оборонным заводам на временно оккупированных территориях и на территории России.
1 июля ударные дроны СБУ ударили по заводу "Купол" в российском Ижевске. Предприятие производит зенитные ракетные комплексы и дроны для армии РФ.
В оккупированном Крыму дроны ГУР повредили истребитель Су-30 на аэродроме в Саках.
В ночь на 1 июля на Россию была совершена массированная атака беспилотников. Взрывы раздавались в Саратове и Энгельсе. Также были зафиксированы прилеты во временно оккупированном Луганске.
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