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В окупованому Енергодарі лунають вибухи

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Запоріжжя, Субота 01 жовтня 2022 16:20
В окупованому Енергодарі лунають вибухи Фото: в окупованому Енергодарі лунають вибухи (ілюстрація/GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

У суботу, 1 жовтня, в захопленому Енергодарі Запорізької області, де знаходиться Запорізька АЕС, чути вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Бердянск Сейчас.

"Гучні вибухи у окупованому Енергодарі! Знову окупанти влаштовують провокації навколо Запорізької АЕС", - йдеться в повідомленні.

Оновлено 16.25. Як пише 24 канал, в окупованому Енергодарі пролунало понад 10 вибухів.

"Окупанти обстріляли з артилерії прибережну лінію міста, щоб звинуватити ЗСУ", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, російські окупанти обстріляли АЕС, ТЕС та передмістя Енергодару 19 вересня. Через обстріл у місті зникло водопостачання.

Як повідомлялося, раніше в українській розвідці попереджали, що російські окупанти можуть найближчим часом вкотре обстріляти Запорізьку АЕС. У властивій манері ворог хоче звинуватити у цьому Україну.

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