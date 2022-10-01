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В оккупированном Энергодаре раздаются взрывы

Новина українською →
Запорожье , Суббота 01 октября 2022 16:20
В оккупированном Энергодаре раздаются взрывы Фото: в оккупированном Энергодаре раздаются взрывы (иллюстрация/GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

В субботу, 1 октября, в захваченном Энергодаре Запорожской области, где находится Запорожская АЭС, слышны взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Бердянск Сейчас.

"Громкие взрывы в оккупированном Энергодаре! Снова оккупанты устраивают провокации вокруг Запорожской АЭС", - говорится в сообщении.

Напомним, российские оккупанты обстреляли АЭС, ТЭС и пригород Энергодара 19 сентября. Из-за обстрелов в городе исчезло водоснабжение.

Как сообщалось, ранее в украинской разведке предупреждали, что российские оккупанты могут в ближайшее время в очередной раз обстрелять Запорожскую АЭС. В присущей манере враг хочет обвинить в этом Украину.

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