Россия планирует обстрелять Запорожскую АЭС: разведка дала предупреждение

Российские оккупанты могут в ближайшее время в очередной раз обстрелять Запорожскую АЭС. В присущей манере враг хочет обвинить в этом Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Главного управления разведки Минобороны.

"Командование российских оккупационных войск предположительно планирует очередной провокационный обстрел города Энергодар и Запорожской атомной электростанции. Оккупанты традиционно планируют обвинить в этом Украину", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, была получена информация, что подразделениям 94 дивизии Росгвардии, которые дислоцируются на территории ЗАЭС, поступила команда в 14:00 зайти в укрытие и находиться там до "особого распоряжения".

"Подчеркиваем: российские войска и оккупационная администрация должны покинуть территорию ЗАЭС и города Энергодар. ЗАЭС должна быть демилитаризована без каких-либо дополнительных условий. Сама станция должна вернуться под контроль украинского Энергоатома и МАГАТЭ", - призвали в ГУР.

Запорожскую АЭС полностью остановили

Напомним, что сегодня отключили от энергосети последний работающий энергоблок №6, который последние трое суток заживлял только потребности станции, поскольку из-за российских обстрелов были повреждены все линии связи ЗАЭС с энергосистемой Украины.

В комментарии РБК-Украина директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко объяснил, чем это грозит.

По его словам, ситуация с отключением шестого блока Запорожской АЭС крайне рискованна. Поскольку при отсутствии нормальной работы систем безопасности может произойти расплавление активной зоны и ядерного топлива, что, вероятно, приведет к радиоактивным выбросам.

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