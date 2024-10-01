В окупованому Донецьку взимку може не бути опалення, - ЦНС

Зазначається, що затримка заробітньої плати для працівників котелень на окупованих територіях Донецької області триває вже багато місяців.

"Відтак підготовка котелень до нового опалювального сезону, який мав би розпочатися за пару тижнів, не ведеться. Більшість тепломереж у аварійному стані, котли не в робочому стані", - йдеться в публікації ЦНС.

У Центрі також зауважили, що заяви про відмову від заборгованості зарплати збирають також на підприємствах тимчасово окупованих регіонів Запорізької області.

"Керівники цих установ, які охоче пішли на співпрацю із ворогом, отримали таку вказівку від російської окупаційної "влади"", - передали у ЦНС.