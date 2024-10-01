UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В окупованому Донецьку взимку може не бути опалення, - ЦНС

Ілюстративне фото: російський військовий в окупованому Донецьку (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

У тимчасово окупованому Донецьку під загрозою зриву опалювальний сезон 2024/2025. Працівники котелень на ТОТ Донецької область через невиплату зарплат відмовляють виходити на роботу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву (ЦНС).

Зазначається, що затримка заробітньої плати для працівників котелень на окупованих територіях Донецької області триває вже багато місяців. 

"Відтак підготовка котелень до нового опалювального сезону, який мав би розпочатися за пару тижнів, не ведеться. Більшість тепломереж у аварійному стані, котли не в робочому стані", - йдеться в публікації ЦНС.

У Центрі також зауважили, що заяви про відмову від заборгованості зарплати збирають також на підприємствах тимчасово окупованих регіонів Запорізької області.

"Керівники цих установ, які охоче пішли на співпрацю із ворогом, отримали таку вказівку від російської окупаційної "влади"", - передали у ЦНС.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у тимчасово окупованому Маріуполі не працюватиме центральне опалення цієї зими.

Також раніше повідомлялося, що минулої зими більшість багатоповерхівок на території окупованої частини Луганської області були без опалення.

Ще минулої осені у ЦНС попереджували, що росіяни не здатні забезпечити проведення опалювального сезону на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДонецькОпалювальный сезон