В оккупированном Донецке зимой может не быть отопления, - ЦНС

Во временно оккупированном Донецке под угрозой срыва отопительный сезон 2024/2025. Работники котельных на ВОТ Донецкой области из-за невыплаты зарплат отказывают выходить на работу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления (ЦНС).
Задержка заработной платы для работников котельных на оккупированных территориях Донецкой области продолжается уже многие месяцы.
"Поэтому подготовка котельных к новому отопительному сезону, который должен начаться через пару недель, не ведется. Большинство теплосетей в аварийном состоянии, котлы не в рабочем состоянии", - говорится в публикации ЦНС.
В Центре также отметили, что заявления об отказе от задолженности по зарплате собирают также на предприятиях временно оккупированных регионов Запорожской области.
"Руководители этих учреждений, которые охотно пошли на сотрудничество с врагом, получили такое указание от российских оккупационных "властей"", - передали в ЦНС.
Напомним, ранее сообщалось, что во временно оккупированном Мариуполе не будет работать центральное отопление этой зимой.
Также ранее сообщалось, что прошлой зимой большинство многоэтажек на территории оккупированной части Луганской области были без отопления.
Еще прошлой осенью в ЦНС предупреждали, что россияне не способны обеспечить проведение отопительного сезона на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.
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