В оккупированном Донецке масштабный пожар после атаки дронов: в сети публикуют видео

В сети публикуют кадры пожара во временно оккупированном Донецке после атаки неизвестных дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

Также местные жители пишут, что клубы черного дыма видны за несколько километров.

В социальных сетях очевидцы утверждают, что пожар возник в результате попадания дрона. Эта информация официально не подтверждена.

Взрывы в Донецке

Ранее РБК-Украина писало о серии взрывов во временно оккупированном Донецке, которые прогремели 17 сентября. В сети тогда сообщали о прилетах в одном из районов города.

Перед этим, 20 августа, в Донецке также прогремела серия взрывов. Предварительно были попадания в Кировском районе. При этом взрывы были слышны в разных районах города. Также была информация о пожаре.

Перед тем в городе также прозвучали громкие взрывы и исчезла электроэнергия.

Донецк находится под оккупацией с весны 2014 года, когда пророссийские боевики при поддержке РФ захватили город и провозгласили так называемую "ДНР".