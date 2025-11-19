ua en ru
На окупованому Донбасі ввели режим НС після удару дронів по ТЕС

Середа 19 листопада 2025 03:21
UA EN RU
На окупованому Донбасі ввели режим НС після удару дронів по ТЕС Ілюстративне фото: в окупованій Донецькій області виник блекаут через атаку по ТЕС (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

У ніч на 18 листопада українські дрони вразили дві ТЕС в окупованій Донецькій області. Після атаки так звана "влада" ввела режим НС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

Як пишуть прокремлівські "медіа", указ про режим НС підписав так званий губернатор так званої "ДНР" Денис Пушилін. Це сталося після дронової атаки на Зуївську і Старобешівську ТЕС.

Згідно з указом, буде створено комісії, яким доручено встановлювати факти "порушення умов життєдіяльності громадян і втрати ними майна першої необхідності".

"Осторожно, новости" додало, що за словами "глави" "уряду ДНР" Черткова, якого призначили керівником ліквідації НС, - режим дасть змогу оперативніше вживати заходів, щоб справлятися із ситуацією.

Уранці Пушилін у себе в Telegram писав, що електрика не надходила 65% споживачів. Крім того, внаслідок атаки можливі вірні відключення електроенергії.

Що передувало

Нагадаємо, в ніч на 18 листопада місцеві пабліки писали, що над Донецькою областю було зафіксовано невідомі дрони.

Через деякий час стало відомо, що безпілотники атакували Зуївську, а ближче до ранку Старобешівську ТЕС.

За цей час Telegram-канали інформували, що щонайменше в Донецьку, Іловайську та частково в Макіївці зникло світло.

Уже вдень командувач СБС Роберт Бровді "Мадяр" повідомив, що українські Сили безпілотних систем завдали ударів по вищевказаних двох ТЕС.

