На окупованому Донбасі ввели режим НС після удару дронів по ТЕС
У ніч на 18 листопада українські дрони вразили дві ТЕС в окупованій Донецькій області. Після атаки так звана "влада" ввела режим НС.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.
Як пишуть прокремлівські "медіа", указ про режим НС підписав так званий губернатор так званої "ДНР" Денис Пушилін. Це сталося після дронової атаки на Зуївську і Старобешівську ТЕС.
Згідно з указом, буде створено комісії, яким доручено встановлювати факти "порушення умов життєдіяльності громадян і втрати ними майна першої необхідності".
"Осторожно, новости" додало, що за словами "глави" "уряду ДНР" Черткова, якого призначили керівником ліквідації НС, - режим дасть змогу оперативніше вживати заходів, щоб справлятися із ситуацією.
Уранці Пушилін у себе в Telegram писав, що електрика не надходила 65% споживачів. Крім того, внаслідок атаки можливі вірні відключення електроенергії.
Що передувало
Нагадаємо, в ніч на 18 листопада місцеві пабліки писали, що над Донецькою областю було зафіксовано невідомі дрони.
Через деякий час стало відомо, що безпілотники атакували Зуївську, а ближче до ранку Старобешівську ТЕС.
За цей час Telegram-канали інформували, що щонайменше в Донецьку, Іловайську та частково в Макіївці зникло світло.
Уже вдень командувач СБС Роберт Бровді "Мадяр" повідомив, що українські Сили безпілотних систем завдали ударів по вищевказаних двох ТЕС.