На оккупированном Донбассе ввели режим ЧС после удара дронов по ТЭС

Среда 19 ноября 2025 03:21
UA EN RU
На оккупированном Донбассе ввели режим ЧС после удара дронов по ТЭС Иллюстративное фото: в оккупированной Донецкой области возник блэкаут из-за атаки по ТЭС (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В ночь на 18 ноября украинские дроны поразили две ТЭС в оккупированной Донецкой области. После атаки так называемые "власти" ввели режим ЧС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

Как пишут прокремлевские "медиа", указ о режиме ЧС подписал так называемый губернатор так называемой "ДНР" Денис Пушилин. Это произошло после дроновой атаки на Зуевскую и Старобешевскую ТЭС.

Согласно указу, будут созданы комиссии, которым поручено устанавливать факты "нарушения условий жизнедеятельности граждан и утраты ими имущества первой необходимости".

"Осторожно, новости" добавило, что по словам "главы" "правительства ДНР" Черткова, которого назначили руководителем ликвидации ЧС - режим позволит оперативнее принимать меры, чтобы справляться с ситуацией.

Утром Пушилин у себя в Telegram писал, что электричество не поступало 65% потребителей. Кроме того, в результате атаки возможны верные отключения электроэнергии.

Что предшествовало

Напомним, в ночь на 18 ноября местными паблики писали, что над Донецкой областью были зафиксированы неизвестные дроны.

Через некоторое стало известно, что беспилотники атаковали Зуевскую, а ближе к утру Старобешевскую ТЭС.

За это время Telegram-каналы информировали, что как минимум в Донецке, Илловайске и частично в Макеевке пропал свет.

Уже днем командующий СБС Роберт Бровди "Мадяр" сообщил, что украинские Силы беспилотных систем нанесли удары по вышеуказанным двум ТЭС.

