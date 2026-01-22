На окупованому Донбасі морози різко загострили і без того критичну ситуацію з водою, - ЦПД

"У багатьох населених пунктах у кранах повністю відсутня вода, а бочки для підвозу замерзли чи стоять порожніми. Цілі квартали великих міст залишилися без доступу до питної води. Також через похолодання до водної кризи додалися масштабні аварійні відключення електрики та проблеми з опаленням", - повідомляє ЦПД.

Також в центрі додали, що міська інфраструктура, яка роками перебувала в аварійному стані, зимою просто перестала функціонувати.

В ЦПД пояснюють, що причина цих проблем - жодної модернізації мереж за роки російської окупації територій. За весь час ніхто не приділяв увагу водогонам чи іншим системам, а мережі латали точково - без інвестицій і стратегічних рішень.

"Сьогодні жителі окупованих територій відчувають на собі наслідки цієї безгосподарності", - додали в структурі.

Виходячи з усього, в ЦПД зробили висновок: Росія не розглядає захоплені території як місце життя людей, а лише як інструмент для досягнення своїх військових і політичних цілей.