На оккупированном Донбассе морозы резко обострили и без того критическую ситуацию с водой, - ЦПД

"Во многих населенных пунктах в кранах полностью отсутствует вода, а бочки для подвоза замерзли или стоят пустыми. Целые кварталы крупных городов остались без доступа к питьевой воде. Также из-за похолодания к водному кризису добавились масштабные аварийные отключения электричества и проблемы с отоплением", - сообщает ЦПД.

Также в центре добавили, что городская инфраструктура, которая годами находилась в аварийном состоянии, зимой просто перестала функционировать.

В ЦПД объясняют, что причина этих проблем - ни одной модернизации сетей за годы российской оккупации территорий. За все время никто не уделял внимание водопроводам или другим системам, а сети латали точечно - без инвестиций и стратегических решений.

"Сегодня жители оккупированных территорий ощущают на себе последствия этой бесхозяйственности", - добавили в структуре.

Исходя из всего, в ЦПД сделали вывод: Россия не рассматривает захваченные территории как место жизни людей, а лишь как инструмент для достижения своих военных и политических целей.