На окупованому Донбасі морози різко загострили і без того критичну ситуацію з водою, - ЦПД
На окупованих територіях Донецької області морози різко загострили критичну ситуацію з водопостачанням. Через похолодання до водної кризи додалися масштабні аварійні відключення електрики та проблеми з опаленням.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Центр протидії дезінформації" при РНБО в Facebook.
"У багатьох населених пунктах у кранах повністю відсутня вода, а бочки для підвозу замерзли чи стоять порожніми. Цілі квартали великих міст залишилися без доступу до питної води. Також через похолодання до водної кризи додалися масштабні аварійні відключення електрики та проблеми з опаленням", - повідомляє ЦПД.
Також в центрі додали, що міська інфраструктура, яка роками перебувала в аварійному стані, зимою просто перестала функціонувати.
В ЦПД пояснюють, що причина цих проблем - жодної модернізації мереж за роки російської окупації територій. За весь час ніхто не приділяв увагу водогонам чи іншим системам, а мережі латали точково - без інвестицій і стратегічних рішень.
"Сьогодні жителі окупованих територій відчувають на собі наслідки цієї безгосподарності", - додали в структурі.
Виходячи з усього, в ЦПД зробили висновок: Росія не розглядає захоплені території як місце життя людей, а лише як інструмент для досягнення своїх військових і політичних цілей.
Проблеми з водою на ТОТ
Проблеми з водопостачанням на Донбасі, як відомо, були наявні ще до низьких температур. Наприклад у листопаді окупаційна влада на тимчасово окупованій Донеччині почала інформаційну підготовку населення до вживання шахтних вод як "альтернативу" питному водопостачанню. Але вживати людям шахтні води не можна ні в якому разі.
За оцінками експертів, шахтні води Донбасу містять надмірну мінералізацію, важкі метали, сульфати, нафтопродукти, радіонукліди та промислові хімікати - навіть російські екологи визнають, що вони можуть бути лише технічними.
Ми також писали, що росіяни імітують відновлення водопостачання на Донбасі, але насправді місцева "влада" займається розкраданням грошей, а вода у будинках так і не з'являється.