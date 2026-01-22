На оккупированном Донбассе морозы резко обострили и без того критическую ситуацию с водой, - ЦПД
На оккупированных территориях Донецкой области морозы резко обострили критическую ситуацию с водоснабжением. Из-за похолодания к водному кризису добавились масштабные аварийные отключения электричества и проблемы с отоплением.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Центр противодействия дезинформации" при СНБО в Facebook.
"Во многих населенных пунктах в кранах полностью отсутствует вода, а бочки для подвоза замерзли или стоят пустыми. Целые кварталы крупных городов остались без доступа к питьевой воде. Также из-за похолодания к водному кризису добавились масштабные аварийные отключения электричества и проблемы с отоплением", - сообщает ЦПД.
Также в центре добавили, что городская инфраструктура, которая годами находилась в аварийном состоянии, зимой просто перестала функционировать.
В ЦПД объясняют, что причина этих проблем - ни одной модернизации сетей за годы российской оккупации территорий. За все время никто не уделял внимание водопроводам или другим системам, а сети латали точечно - без инвестиций и стратегических решений.
"Сегодня жители оккупированных территорий ощущают на себе последствия этой бесхозяйственности", - добавили в структуре.
Исходя из всего, в ЦПД сделали вывод: Россия не рассматривает захваченные территории как место жизни людей, а лишь как инструмент для достижения своих военных и политических целей.
Проблемы с водой на ВОТ
Проблемы с водоснабжением на Донбассе, как известно, имелись еще до низких температур. Например, в ноябре оккупационные власти на временно оккупированной Донетчине начали информационную подготовку населения к употреблению шахтных вод как "альтернативы" питьевому водоснабжению. Но употреблять людям шахтные воды нельзя ни в коем случае.
По оценкам экспертов, шахтные воды Донбасса содержат чрезмерную минерализацию, тяжелые металлы, сульфаты, нефтепродукты, радионуклиды и промышленные химикаты - даже российские экологи признают, что они могут быть только техническими.
Мы также писали, что россияне имитируют восстановление водоснабжения на Донбассе, но на самом деле местные "власти" занимаются хищением денег, а вода в домах так и не появляется.