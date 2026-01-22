ua en ru
Чт, 22 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

На оккупированном Донбассе морозы резко обострили и без того критическую ситуацию с водой, - ЦПД

Украина, Четверг 22 января 2026 04:01
UA EN RU
На оккупированном Донбассе морозы резко обострили и без того критическую ситуацию с водой, - ЦПД Фото: погода привела к ухудшению водного кризиса (Getty Images)
Автор: Маловичко Юлия

На оккупированных территориях Донецкой области морозы резко обострили критическую ситуацию с водоснабжением. Из-за похолодания к водному кризису добавились масштабные аварийные отключения электричества и проблемы с отоплением.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Центр противодействия дезинформации" при СНБО в Facebook.

"Во многих населенных пунктах в кранах полностью отсутствует вода, а бочки для подвоза замерзли или стоят пустыми. Целые кварталы крупных городов остались без доступа к питьевой воде. Также из-за похолодания к водному кризису добавились масштабные аварийные отключения электричества и проблемы с отоплением", - сообщает ЦПД.

Также в центре добавили, что городская инфраструктура, которая годами находилась в аварийном состоянии, зимой просто перестала функционировать.

В ЦПД объясняют, что причина этих проблем - ни одной модернизации сетей за годы российской оккупации территорий. За все время никто не уделял внимание водопроводам или другим системам, а сети латали точечно - без инвестиций и стратегических решений.

"Сегодня жители оккупированных территорий ощущают на себе последствия этой бесхозяйственности", - добавили в структуре.

Исходя из всего, в ЦПД сделали вывод: Россия не рассматривает захваченные территории как место жизни людей, а лишь как инструмент для достижения своих военных и политических целей.

Проблемы с водой на ВОТ

Проблемы с водоснабжением на Донбассе, как известно, имелись еще до низких температур. Например, в ноябре оккупационные власти на временно оккупированной Донетчине начали информационную подготовку населения к употреблению шахтных вод как "альтернативы" питьевому водоснабжению. Но употреблять людям шахтные воды нельзя ни в коем случае.

По оценкам экспертов, шахтные воды Донбасса содержат чрезмерную минерализацию, тяжелые металлы, сульфаты, нефтепродукты, радионуклиды и промышленные химикаты - даже российские экологи признают, что они могут быть только техническими.

Мы также писали, что россияне имитируют восстановление водоснабжения на Донбассе, но на самом деле местные "власти" занимаются хищением денег, а вода в домах так и не появляется.

Читайте РБК-Украина в Google News
Донбасс Водоснабжение
Новости
Трамп анонсировал сделку с НАТО по Гренландии и передумал вводить пошлины
Трамп анонсировал сделку с НАТО по Гренландии и передумал вводить пошлины
Аналитика
Бизнес на генераторах: как работают сервисы в Украине без света и где понадобится наличка
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Бизнес на генераторах: как работают сервисы в Украине без света и где понадобится наличка