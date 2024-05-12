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В окупованому Бердянську пролунав гучний вибух

Бердянськ, Неділя 12 травня 2024 21:51
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В окупованому Бердянську пролунав гучний вибух Ілюстративне фото: у Бердянську пролунав вибух (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Мешканці тимчасово окупованого Бердянська сьогодні, 12 травня, почули гучний вибух.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Бердянської міської військової адміністрації Вікторію Галіціну в Telegram.

За її словами, мешканці чули вибух у різних мікрорайонах Бердянська.

Більш детальну інформацію про інцидент Галіціна поки що не розкрила.

Вибухи у Бердянську

Варто зауважити, що тимчасово окупований Бердянськ знаходиться за 100 кілометрів від лінії фронту на узбережжі Азовського моря. Незважаючи на таку далеку відстань, там регулярно лунають вибухи.

Зокрема, 5 травня у Бердянську підірвали автомобіль, внаслідок чого було ліквідовано співробітника окупаційної виправної колонії. Вибухівку заклали під авто.

При цьому 2 травня у Бердянську вибух почули у районі "Дормаш", де розміщені російські військові.

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